Коновалова (Клабукова) Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Клабукова) Параскева Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

01.05.1809 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Коновалов Аверкий Макарович

Отец ребёнка: Коновалов Макар Харитонович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ксения Макаровна

Отец ребёнка: Коновалов Макар Харитонович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Коновалов Иван Макарович

Отец ребёнка: Коновалов Макар Харитонович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Коновалов Иван Макарович

Отец ребёнка: Коновалов Макар Харитонович

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Устина Макаровна

Отец ребёнка: Коновалов Макар Харитонович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Коновалов Степанко Макарович

Отец ребёнка: Коновалов Макар Харитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Макар Харитонович

Смерть
01.05.1809 ст.
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