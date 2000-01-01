Коновалова (Клабукова) Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти01.05.1809 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Коновалов Аверкий Макарович
Отец ребёнка: Коновалов Макар Харитонович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ксения Макаровна
Отец ребёнка: Коновалов Макар Харитонович
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Коновалов Макар Харитонович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Коновалов Макар Харитонович
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Устина Макаровна
Отец ребёнка: Коновалов Макар Харитонович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Коновалов Степанко Макарович
Отец ребёнка: Коновалов Макар Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.1809 ст.