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Снесарев Борис Семенович

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Место рождения

Казановка, Архаринский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

03.09.1936

Дата смерти

10.11.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1936

Отец: Снесарев Семен Максимович

Мать: Снесарева Вера Ивановна

Казановка, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Снесарева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филимошина Галина Борисовна

Мать ребёнка: Снесарева Татьяна Ивановна

Смерть
10.11.2000
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
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