Снесарев Борис Семенович
Место рождения
Дата рождения03.09.1936
Дата смерти10.11.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1936
Отец: Снесарев Семен Максимович
Мать: Снесарева Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филимошина Галина Борисовна
Мать ребёнка: Снесарева Татьяна Ивановна
Смерть
10.11.2000
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край