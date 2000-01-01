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Калинин Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Калинин Яков

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
28.08.1885

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Калинина Вера

Рождение ребёнка
11.10.1889

Сын: Калинин Иван

Мать ребёнка: Калинина Вера

Рождение ребёнка
30.09.1891

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Калинина Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Вера

Смерть
Неизвестно
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