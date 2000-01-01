Калинин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Калинин Яков
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
28.08.1885
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Калинина Вера
Рождение ребёнка
11.10.1889
Сын: Калинин Иван
Мать ребёнка: Калинина Вера
Рождение ребёнка
30.09.1891
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Калинина Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинина Вера
Смерть
Неизвестно