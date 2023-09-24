Гаврикова-Ефремова Елена Николаевна
Место рожденияд.Черкасово Березовский район Пермская область
Дата рождения23.03.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1987
Сын: Ефремов Эдуард Викторович
Отец ребёнка: Ефремов Виктор Борисович
Рождение ребёнка
22.07.1992
Сын: Ефремов Евгений Викторович
Отец ребёнка: Ефремов Виктор Борисович
Рождение ребёнка
29.07.1997
Сын: Ефремов Виталий Викторович
Отец ребёнка: Ефремов Виктор Борисович