Гаврикова-Ефремова Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврикова-Ефремова Елена Николаевна

Место рождения

д.Черкасово Березовский район Пермская область

Дата рождения

23.03.1967

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Виктор Борисович

Рождение ребёнка
04.09.1987

Сын: Ефремов Эдуард Викторович

Отец ребёнка: Ефремов Виктор Борисович

Рождение ребёнка
22.07.1992

Сын: Ефремов Евгений Викторович

Отец ребёнка: Ефремов Виктор Борисович

Рождение ребёнка
29.07.1997

Сын: Ефремов Виталий Викторович

Отец ребёнка: Ефремов Виктор Борисович

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