(Тарвердиева) Нина
Место рождения
Дата рождения01.01.1924
Дата смерти17.07.2019
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1924
Отец: Тарвердиев Аракел
Мать: Беляева Зинаида Петровна
г. Куйбышев
Рождение ребёнка
14.08.1948
Сын: Тарвердиев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Николай
Рождение ребёнка
04.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Откаленко Александр
Львов, Львівська область
Рождение ребёнка
31.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цыпак Евгений Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Откаленко Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Смерть
17.07.2019