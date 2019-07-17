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(Тарвердиева) Нина

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

01.01.1924

Дата смерти

17.07.2019

Пол

Женский

Отец

Мать

1906 г.р.

Муж

Дети

1948 г.р.
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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1924

Отец: Тарвердиев Аракел

Мать: Беляева Зинаида Петровна

Самара, Самара, Самарская область
г. Куйбышев
Рождение ребёнка
14.08.1948

Сын: Тарвердиев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Николай

Рождение ребёнка
04.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Откаленко Александр

Львов, Львівська область
Рождение ребёнка
31.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыпак Евгений Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Откаленко Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Смерть
17.07.2019
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