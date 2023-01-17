(Клементьева) ((Клементьева)) Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Клементьева) ((Клементьева)) Авдотья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1834

Муж: (клементьев) Игнат Климович

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Смерть
Неизвестно
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