Дятлова (Сущенко) София (Соломонида) Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дятлова (Сущенко) София (Соломонида) Ивановна

Место рождения

Бобровка, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сущенко Иван Яковлевич

Мать: Сущенко Капиталина Ивановна

Бобровка, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толкушкина (Дятлова) Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Дятлов Владимир Васильевич

Прокопьево, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дятлов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
12.04.1955 или 18.04.1955

Дочь: Лепшакова (Дятлова) Анна Владимировна

Отец ребёнка: Дятлов Владимир Васильевич

Прокопьево, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
Прокопьево, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область

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