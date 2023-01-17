Кошкина Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошкина Мария Яковлевна

Кошкина Мария Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Фёкла Лукинична

Отец ребёнка: Кошкин Лука Иванович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Кошкин Семён Лукич

Отец ребёнка: Кошкин Лука Иванович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Соломонида Лукинична

Отец ребёнка: Кошкин Лука Иванович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Лука Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close