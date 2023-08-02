Мелихов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мелихова Мария Авдеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мелихова Мария Авдеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелихова Мария Авдеевна
Смерть
1991
Вимовец, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край