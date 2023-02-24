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(Юлбарисов) Ханифа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1792 г.р.

Мать

1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Салимов Юлбарис

Мать: Салимов Салиха

Смерть
Неизвестно
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