Князева Александра
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Князев Петр
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Князева Раиса Петровна
Отец ребёнка: Князев Петр
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Князев Петр
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Ванчугова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Князев Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Князев Петр
Смерть
Неизвестно