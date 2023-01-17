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Князева Александра

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Место рождения

Мелетские Горки, Малмыжский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Мелетские Горки, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Князев Николай Петрович

Отец ребёнка: Князев Петр

Мелетские Горки, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Князева Раиса Петровна

Отец ребёнка: Князев Петр

Мелетские Горки, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Князев Леонид Петрович

Отец ребёнка: Князев Петр

Мелетские Горки, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Ванчугова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Князев Петр

Мелетские Горки, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев Петр

Смерть
Неизвестно
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