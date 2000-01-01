Веселая Стися Исай-Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселая Стися Исай-Моисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Veselyi Залман Афроимов

Отец ребёнка: Веселый Афроим Аврам-Мееров

Рождение ребёнка
1886

Сын: Веселый Янкель Эфроимов

Отец ребёнка: Веселый Афроим Аврам-Мееров

Рождение ребёнка
До 1888

Сын: Веселый Исай Эфроимов

Отец ребёнка: Веселый Афроим Аврам-Мееров

Рождение ребёнка
20.05.1890

Дочь: Непомнящая Суля-Райхель Эфроимова

Отец ребёнка: Веселый Афроим Аврам-Мееров

Рождение ребёнка
20.05.1891

Дочь: Трахтман Эстера Эфроимова

Отец ребёнка: Веселый Афроим Аврам-Мееров

Рождение ребёнка
1896

Сын: Веселый Хаим (Ефремович)

Отец ребёнка: Веселый Афроим Аврам-Мееров

Работа или профессия
Неизвестно
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