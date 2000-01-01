Веселая Стися Исай-Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1884
Отец ребёнка: Веселый Афроим Аврам-Мееров
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Веселый Афроим Аврам-Мееров
Рождение ребёнка
До 1888
Отец ребёнка: Веселый Афроим Аврам-Мееров
Рождение ребёнка
20.05.1890
Дочь: Непомнящая Суля-Райхель Эфроимова
Отец ребёнка: Веселый Афроим Аврам-Мееров
Рождение ребёнка
20.05.1891
Дочь: Трахтман Эстера Эфроимова
Отец ребёнка: Веселый Афроим Аврам-Мееров
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Веселый Афроим Аврам-Мееров
Работа или профессия
Неизвестно