Масловский Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масловский Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

1925

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Масловский Петр Васильевич

Мать: не указана

Смерть
1925
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