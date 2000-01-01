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Масловский Михаил Петрович
Масловский Михаил Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1847
Дата смерти
1925
Пол
Мужской
Отец
Масловский Петр Васильевич
1810 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец:
Масловский Петр Васильевич
Мать: не указана
Смерть
1925
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