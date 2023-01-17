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Крахинский Василий Тарасович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Крахинский Тарас Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Балашева Матрона Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Орлова Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
18.01.1876 ст.

Жена: Крахинская Агафья Фомина

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
вторым браком 45 лет Агафья Фомина Балашева вдовая, вторым браком 35 лет
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Крахинский Прокопий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крахинская Агрепена Львова

Смерть
Неизвестно
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