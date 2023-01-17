Крахинский Василий Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1830
Отец: Крахинский Тарас Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Балашева Матрона Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Орлова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
18.01.1876 ст.
Жена: Крахинская Агафья Фомина
вторым браком 45 лет Агафья Фомина Балашева вдовая, вторым браком 35 лет
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Крахинский Прокопий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно