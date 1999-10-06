Обрубов Даниил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обрубов Даниил Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1999

Пол

Мужской

Отец

1970 г.р.

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1999

Отец: Обрубов Дмитрий Владимирович

Мать: Чумак Юлия Валериевна

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