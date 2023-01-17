Корнилов Пётр Тарасович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1884
Дата смерти10.06.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
29.07.1907
Мать ребёнка: Корнилова Таисия Михайловна
Рождение ребёнка
20.06.1909
Дочь: Шабарова Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Корнилова Таисия Михайловна
Россия
Совершение преступления
07.03.1938
Арестован по ложному доносу. Осужден на 1 год и 3 мес. заключения по ст. 17-58-8, 58-10, -11.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корнилова Таисия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Директор Семёновской школы для взрослых
Работа или профессия
Неизвестно
Директор Семеновской школы взрослых
Смерть
10.06.1939
Умер от туберкулеза в тюремной больнице