Корнилов Пётр Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилов Пётр Тарасович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1884

Дата смерти

10.06.1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

1907 г.р.
1909 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
29.07.1907

Сын: Корнилов Борис Петрович

Мать ребёнка: Корнилова Таисия Михайловна

Покровское, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.06.1909

Дочь: Шабарова Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Корнилова Таисия Михайловна

Россия
Совершение преступления
07.03.1938
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Арестован по ложному доносу. Осужден на 1 год и 3 мес. заключения по ст. 17-58-8, 58-10, -11.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корнилова Таисия Михайловна

Покровское, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнилова Таисия Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Директор Семёновской школы для взрослых
Работа или профессия
Неизвестно
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Директор Семеновской школы взрослых
Смерть
10.06.1939
Умер от туберкулеза в тюремной больнице
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