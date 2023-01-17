Карташова Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташова Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1699

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Праскева Алексеевна

Отец ребёнка: Карташов Алексей Никитич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1744

Сын: Карташов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Карташов Алексей Никитич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Карташов Алексей Никитич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1845

Сын: Карташов Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Карташов Алексей Никитич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
В ревизии 1779 года отсутствует
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташов Алексей Никитич

Смерть
Неизвестно
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