Карташова Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1699
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Праскева Алексеевна
Отец ребёнка: Карташов Алексей Никитич
Рождение ребёнка
1744
Сын: Карташов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Карташов Алексей Никитич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Карташов Алексей Никитич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Карташов Алексей Никитич
В ревизии 1779 года отсутствует
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно