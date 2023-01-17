Мавра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1682

Сын: Иван Петрович

Отец ребёнка: Петр

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1695

Сын: Иван Петрович

Отец ребёнка: Петр

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1706

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Петр

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр

Место жительства
Неизвестно
Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Смерть
Неизвестно
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