Мавра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1682
Сын: Иван Петрович
Отец ребёнка: Петр
Рождение ребёнка
1695
Сын: Иван Петрович
Отец ребёнка: Петр
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно