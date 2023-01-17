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Суслова Евдокия Михайловна

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Место рождения

Левановы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1821 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Левановы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
11.11.1846

Муж: Зубарев Трофим' Прохорович

Бракосочетание
11.11.1846

Муж: Зубарев Трофим' Прохорович

Рождение ребёнка
14.07.1850 ст.

Дочь: Зубарева Улитта Трофимовна

Отец ребёнка: Зубарев Трофим' Прохорович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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