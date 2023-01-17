Суслова Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1825 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1846
Бракосочетание
11.11.1846
Рождение ребёнка
14.07.1850 ст.
Дочь: Зубарева Улитта Трофимовна
Отец ребёнка: Зубарев Трофим' Прохорович
Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно