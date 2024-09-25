Шагин Владимир Васильевич
Место рожденияКолшево
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Шагина Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
23.10.1943
Медаль "За отвагу" Приказ подразделения №: 16 от: 23.10.1943 Издан: 240 сп 117 сд 4 Уд.А Калининского фронта
Военная награда
17.08.1944
Орден Отечественной войны II степени Приказ подразделения №: 57 от: 17.08.1944 Издан: 91 ск
Военная награда
18.05.1945
Орден Красной Звезды Приказ подразделения №: 95 от: 18.05.1945 Издан: 117 КСД
Военная награда
02.06.1945
Медаль «За отвагу» Приказ подразделения №: 38 от: 02.06.1945 Издан: 240 сп 117 сд 1 Белорусского фронта
Рождение ребёнка
21.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Комарова Александра Михайловна
Смерть
Неизвестно