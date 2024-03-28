Иванова (Куфельд) (Бухнер) Евгения
Место рожденияКраснотурьинск
Дата рождения28.08.1955
Дата смерти28.03.2024
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1955
Отец: Бухнер Арно Адольфоич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.09.1974
Сын: Куфельд Сергей
Отец ребёнка: Куфельд Виктор
Смерть
28.03.2024