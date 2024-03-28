Иванова (Куфельд) (Бухнер) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Куфельд) (Бухнер) Евгения

Место рождения

Краснотурьинск

Дата рождения

28.08.1955

Дата смерти

28.03.2024

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1955

Отец: Бухнер Арно Адольфоич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.09.1974

Сын: Куфельд Сергей

Отец ребёнка: Куфельд Виктор

Смерть
28.03.2024

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