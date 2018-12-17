Швачко Евгений Константинович
Место рожденияУкраинская ССР, Харьковская обл., Изюмский р-н, г. Изюм
Дата рождения12.10.1945
Дата смерти17.12.2018
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1945
Отец: Швачко Константин Абрамович
Мать: Швачко Нина Фомичева
Украинская ССР, Харьковская обл., Изюмский р-н, г. Изюм
Рождение ребёнка
16.03.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Швачко Надежда Егоровна
Томск
Рождение ребёнка
1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Швачко Надежда Егоровна
Смерть
17.12.2018
Томск