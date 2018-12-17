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Швачко Евгений Константинович

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Место рождения

Украинская ССР, Харьковская обл., Изюмский р-н, г. Изюм

Дата рождения

12.10.1945

Дата смерти

17.12.2018

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1945

Отец: Швачко Константин Абрамович

Мать: Швачко Нина Фомичева

Украинская ССР, Харьковская обл., Изюмский р-н, г. Изюм
Рождение ребёнка
16.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Швачко Надежда Егоровна

Томск
Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Швачко Надежда Егоровна

Смерть
17.12.2018
Томск
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