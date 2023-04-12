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Баранов Иван Кузьмин

Место рождения

Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баранов Кузьма Федотов

Мать: Татьяна Максимова

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марья Кузьмина

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Илья Иванов

Мать ребёнка: Марья Кузьмина

Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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