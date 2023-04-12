Баранов Иван Кузьмин
Место рожденияСамарская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баранов Кузьма Федотов
Мать: Татьяна Максимова
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марья Кузьмина
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Илья Иванов
Мать ребёнка: Марья Кузьмина
Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно