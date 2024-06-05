Лебедева Анастасия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Анастасия Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1993

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панов Виктор Юрьевич

Рождение ребёнка
2008

Сын: Панов Феликс Викторович

Отец ребёнка: Панов Виктор Юрьевич

Рождение ребёнка
2010

Дочь: Панова Василиса Викторовна

Отец ребёнка: Панов Виктор Юрьевич

Рождение ребёнка
2018

Сын: Панов Константин Викторович

Отец ребёнка: Панов Виктор Юрьевич

Рождение ребёнка
2024

Сын: Панов Илья Викторович

Отец ребёнка: Панов Виктор Юрьевич

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