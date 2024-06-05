Лебедева Анастасия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панов Виктор Юрьевич
Рождение ребёнка
2008
Отец ребёнка: Панов Виктор Юрьевич
Рождение ребёнка
2010
Дочь: Панова Василиса Викторовна
Отец ребёнка: Панов Виктор Юрьевич
Рождение ребёнка
2018
Сын: Панов Константин Викторович
Отец ребёнка: Панов Виктор Юрьевич
Рождение ребёнка
2024
Отец ребёнка: Панов Виктор Юрьевич