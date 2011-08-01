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Машанов Василий Павлинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1933

Дата смерти

01.08.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1962

Дочь: Беляева Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Машанова Зинаида Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корчевская Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Машанова Зинаида Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Вера Васильевна

Мать ребёнка: Машанова Зинаида Алексеевна

Смерть
01.08.2011
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