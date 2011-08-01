Машанов Василий Павлинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1933
Дата смерти01.08.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.07.1962
Дочь: Беляева Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Машанова Зинаида Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корчевская Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Машанова Зинаида Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Вера Васильевна
Мать ребёнка: Машанова Зинаида Алексеевна
Смерть
01.08.2011