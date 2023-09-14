Зырянова Анастасия Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1980
Рождение ребёнка
18.01.1997
Дочь: Карфидова Анжелика Анатольевна
Отец ребёнка: Карфидов Анатолий Рудольфович
Рождение ребёнка
01.06.2005
Дочь: Карфидова Ангелина Анатольевна
Отец ребёнка: Карфидов Анатолий Рудольфович
Рождение ребёнка
13.01.2017
Дочь: Зырянова Есения Сергеевна