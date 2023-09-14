Зырянова Анастасия Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянова Анастасия Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1980

Отец: Хлебников Рудольф Николаевич

Мать: Накарякова Любовь Валентиновна

Рождение ребёнка
18.01.1997

Дочь: Карфидова Анжелика Анатольевна

Отец ребёнка: Карфидов Анатолий Рудольфович

Рождение ребёнка
01.06.2005

Дочь: Карфидова Ангелина Анатольевна

Отец ребёнка: Карфидов Анатолий Рудольфович

Рождение ребёнка
13.01.2017

Дочь: Зырянова Есения Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

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