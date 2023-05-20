Михайлик Владимир Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.2013
Дочь: Михайлик Арина Владимировна
Мать ребёнка: Михайлик Тамара Владимировна
Рождение ребёнка
23.12.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайлик Тамара Владимировна