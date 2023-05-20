Михайлик Владимир Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлик Владимир Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлик Григорий Васильевич

Мать: Михайлик Нина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлик Тамара Владимировна

Рождение ребёнка
23.12.2013

Дочь: Михайлик Арина Владимировна

Мать ребёнка: Михайлик Тамара Владимировна

Рождение ребёнка
23.12.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлик Тамара Владимировна

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