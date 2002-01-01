Табунщиков Геннадий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.01.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1971
Дочь: Табунщикова Оксана Геннадьевна
Мать ребёнка: Табунщикова (Ивановна) Евгения Никаноровна
Рождение ребёнка
17.05.1974
Сын: Табунщиков Валерий Геннадьевич
Мать ребёнка: Табунщикова (Ивановна) Евгения Никаноровна
Смерть
01.01.2002