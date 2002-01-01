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Табунщиков Геннадий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.01.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Табунщикова (Ивановна) Евгения Никаноровна

Рождение ребёнка
14.01.1971

Дочь: Табунщикова Оксана Геннадьевна

Мать ребёнка: Табунщикова (Ивановна) Евгения Никаноровна

Рождение ребёнка
17.05.1974

Сын: Табунщиков Валерий Геннадьевич

Мать ребёнка: Табунщикова (Ивановна) Евгения Никаноровна

Смерть
01.01.2002

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