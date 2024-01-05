Пушкина (Косенкова) Наталья Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкина (Косенкова) Наталья Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1982

Отец: Косенков Юрий Иванович

Мать: Косенкова Вера Георгиевна

Рождение ребёнка
07.04.2005

Дочь: Пушкина Алина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.06.2015

Дочь: Пушкина Диана Александровна

Отец ребёнка: Пушкин Александр

Королёв, Королев, Московская область
Рождение ребёнка
16.05.2023

Сын: Пушкин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Пушкин Александр

Королёв, Королев, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкин Александр

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