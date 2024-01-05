Пушкина (Косенкова) Наталья Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1982
Отец: Косенков Юрий Иванович
Рождение ребёнка
07.04.2005
Дочь: Пушкина Алина
Рождение ребёнка
22.06.2015
Дочь: Пушкина Диана Александровна
Отец ребёнка: Пушкин Александр
Рождение ребёнка
16.05.2023
Сын: Пушкин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Пушкин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пушкин Александр