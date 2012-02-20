Дуленина Фаина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуленина Фаина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.02.1940

Дата смерти

20.02.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1941 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихомиров Геннадий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихомиров Геннадий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихомиров Геннадий Владимирович

Смерть
20.02.2012
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