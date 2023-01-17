Пархимович Арина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Пархимович Марк Петров
Рождение ребёнка
1786
Сын: Пархимович Тимофей Марков
Отец ребёнка: Пархимович Марк Петров
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Мелания Маркова
Отец ребёнка: Пархимович Марк Петров
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Кристина Маркова
Отец ребёнка: Пархимович Марк Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно