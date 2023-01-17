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Пархимович Арина Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Пархимович Тит Марков

Отец ребёнка: Пархимович Марк Петров

Рождение ребёнка
1786

Сын: Пархимович Тимофей Марков

Отец ребёнка: Пархимович Марк Петров

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Мелания Маркова

Отец ребёнка: Пархимович Марк Петров

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Кристина Маркова

Отец ребёнка: Пархимович Марк Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пархимович Марк Петров

Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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