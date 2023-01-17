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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Гранкин Илья

Отец ребёнка: Гранкин Иван

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Гранкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Гранкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гранкин Василий

Отец ребёнка: Гранкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Отец ребёнка: Гранкин Иван

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