?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Гранкин Илья
Отец ребёнка: Гранкин Иван
Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Гранкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Гранкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гранкин Василий
Отец ребёнка: Гранкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина
Отец ребёнка: Гранкин Иван