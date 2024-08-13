Власова (Мурашкина) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
1876
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Власов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Власова) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Власов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Власов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Власов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Власова (Власова) Феодосия Дмитриевна
Отец ребёнка: Власов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Власова (Власова) Параскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Власов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Власова (Власова) Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Власов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Власова (Власова) Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Власов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Власов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Власов Дмитрий Иванович