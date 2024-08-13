Власова (Мурашкина) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Мурашкина) Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
1876
Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1877

Сын: Власов Савва Дмитриевич

Отец ребёнка: Власов Дмитрий Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Власова) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Власов Дмитрий Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1883

Сын: Власов Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Власов Дмитрий Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1884

Сын: Власов Степан Дмитриев

Отец ребёнка: Власов Дмитрий Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Власова (Власова) Феодосия Дмитриевна

Отец ребёнка: Власов Дмитрий Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Власова (Власова) Параскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Власов Дмитрий Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Власова (Власова) Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Власов Дмитрий Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Власова (Власова) Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Власов Дмитрий Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1894

Сын: Власов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Власов Дмитрий Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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