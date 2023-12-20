Грачева Не знаю — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грачева Не знаю

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грачева Галина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.05.1901

Дочь: Козлова (Грачева) Ирина Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Год рождения не точный 1901-1903

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