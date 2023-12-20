Грачева Не знаю
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грачева Галина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.05.1901
Дочь: Козлова (Грачева) Ирина Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Год рождения не точный 1901-1903