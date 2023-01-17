Мартихин Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Сальникова Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Мартихин Иоаким Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно