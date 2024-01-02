Киселёв Зиновий Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1877 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1878 ст.
Дочь: Киселёва Варвара Зиновьевна
Мать ребёнка: Киселёва Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
25.07.1881 ст.
Дочь: Киселёва Прасковья Зиновьевна
Мать ребёнка: Киселёва Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Киселёва Екатерина Петровна
Ореховка, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1891 ст.
Мать ребёнка: Киселёва Екатерина Петровна
Смерть
Неизвестно