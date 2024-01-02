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Киселёв Зиновий Павлович

Место рождения

Хижа, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Хижа, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
23.01.1877 ст.

Жена: Киселёва Екатерина Петровна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1878 ст.

Дочь: Киселёва Варвара Зиновьевна

Мать ребёнка: Киселёва Екатерина Петровна

Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.07.1881 ст.

Дочь: Киселёва Прасковья Зиновьевна

Мать ребёнка: Киселёва Екатерина Петровна

Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Киселёв Пиман Зиновьевич

Мать ребёнка: Киселёва Екатерина Петровна

Ореховка, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1891 ст.

Сын: Киселёв Роман Зиновьевич

Мать ребёнка: Киселёва Екатерина Петровна

Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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