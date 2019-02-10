Саншоков Хасет Шукович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1939
Дата смерти10.02.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1939
Отец: Саншоков Шук Альботович
Мать: Гязова Бица Наибовна
Рождение ребёнка
13.01.1981
Сын: Саншоков Заурбек Хасетович
Мать ребёнка: Болотокова Кримляна Тимовна
Рождение ребёнка
18.06.1982
Дочь: Саншокова Мадина Хасетовна
Мать ребёнка: Болотокова Кримляна Тимовна
Смерть
10.02.2019