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Саншоков Хасет Шукович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1939

Дата смерти

10.02.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЗХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1939

Отец: Саншоков Шук Альботович

Мать: Гязова Бица Наибовна

Рождение ребёнка
13.01.1981

Сын: Саншоков Заурбек Хасетович

Мать ребёнка: Болотокова Кримляна Тимовна

Рождение ребёнка
18.06.1982

Дочь: Саншокова Мадина Хасетовна

Мать ребёнка: Болотокова Кримляна Тимовна

Смерть
10.02.2019
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