Ахметшин руслан андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметшин руслан андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1971 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1993

Отец: не указан

Мать: Ахметшина дина фаилевна

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