Садикова (Бардакова) Раиса Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садикова (Бардакова) Раиса Романовна

Место рождения

х. Рынка, Ставропольский край, Россия

Дата рождения

20.03.1928

Дата смерти

16.03.2013

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1928

Отец: Бардаков Роман Данилович

Мать: Бардакова (Попова) Пелагия Васильевна

Рождение ребёнка
09.02.1954

Дочь: (Садикова) Вера Вадимовна

Отец ребёнка: Садиков Вадим Иванович

Рождение ребёнка
20.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садиков Вадим Иванович

Смерть
16.03.2013
Королёв, Королев, Московская область
Причина смерти: Рак

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