Садикова (Бардакова) Раиса Романовна
Место рождениях. Рынка, Ставропольский край, Россия
Дата рождения20.03.1928
Дата смерти16.03.2013
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1928
Рождение ребёнка
09.02.1954
Дочь: (Садикова) Вера Вадимовна
Отец ребёнка: Садиков Вадим Иванович
Рождение ребёнка
20.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садиков Вадим Иванович
Смерть
16.03.2013
Королёв, Королев, Московская область
Причина смерти: Рак