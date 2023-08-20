Кустов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кустов Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1963

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1975 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1963

Отец: Кустов Николай

Мать: Мезина Клавдия -Екатерина

Рождение ребёнка
24.06.1975

Сын: Кустов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Мухина Людмила Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухина Людмила Александровна

Смерть
Неизвестно
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