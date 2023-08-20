Кустов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1963
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1963
Отец: Кустов Николай
Рождение ребёнка
24.06.1975
Сын: Кустов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Мухина Людмила Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мухина Людмила Александровна
Смерть
Неизвестно