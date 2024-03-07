Нефёдов Степан Андреевич
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Нефёдов Андрей Дмитриевич
Мать: Ульяния Аггева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нефёдова) Анна Степановна
Мать ребёнка: Нефёдова (Порфирьева) Фёкла Иринарховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Нефёдова (Порфирьева) Фёкла Иринарховна
Рождение ребёнка
16.10.1910
Дочь: Амосова (Нефёдова) Прасковья Степановна
Мать ребёнка: Нефёдова (Порфирьева) Фёкла Иринарховна
Рождение ребёнка
03.02.1916
Мать ребёнка: Нефёдова (Порфирьева) Фёкла Иринарховна
Смерть
Неизвестно