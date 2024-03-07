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Нефёдов Степан Андреевич

Место рождения

Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Нефёдов Андрей Дмитриевич

Мать: Ульяния Аггева

Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нефёдова) Анна Степановна

Мать ребёнка: Нефёдова (Порфирьева) Фёкла Иринарховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нефёдов Антон Степанович

Мать ребёнка: Нефёдова (Порфирьева) Фёкла Иринарховна

Рождение ребёнка
16.10.1910

Дочь: Амосова (Нефёдова) Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Нефёдова (Порфирьева) Фёкла Иринарховна

Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.02.1916

Сын: Нефёдов Фёдор Степанович

Мать ребёнка: Нефёдова (Порфирьева) Фёкла Иринарховна

Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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