Ростов Александр
Место рожденияРоссия
Дата рождения1919
Дата смерти1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ростова (Столярова) Тамара
Рождение ребёнка
19.02.1947
Сын: Ростов Вячеслав
Мать ребёнка: Ростова (Столярова) Тамара
Смерть
1993