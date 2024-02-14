Ростов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ростов Александр

Место рождения

Россия

Дата рождения

1919

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ростова (Столярова) Тамара

Рождение ребёнка
19.02.1947

Сын: Ростов Вячеслав

Мать ребёнка: Ростова (Столярова) Тамара

Смерть
1993

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