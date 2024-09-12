Баранов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: (Баранов) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Баранов) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Емельян Григорьевич
Мать ребёнка: (Баранов) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Баранова) Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: (Баранов) ?
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Трунова (Баранова) Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: (Баранов) ?
Смерть
Неизвестно