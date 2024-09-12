Баранов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: (Баранов) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Баранов) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Емельян Григорьевич

Мать ребёнка: (Баранов) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Баранова) Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: (Баранов) ?

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Трунова (Баранова) Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: (Баранов) ?

Смерть
Неизвестно

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