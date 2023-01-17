Казимирчак-Полонская (Полонская) Елена Ивановна
Место рожденияс. Селец, Владимир-Волынский р-н, Волынская обл., Украина
Дата рождения04.12.1902
Дата смерти30.08.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Селец, Владимир-Волынский р-н, Волынская обл., Украина
Место жительства
С 1912 по 1920
г. Луцк, Луцкий р-н, Волынская обл., Украина
Место жительства
С 1922 по 1932
г. Львов, Львовская обл., Украина
Место жительства
С 1932 по 1940
г. Варшава, Польша
Место жительства
С 1940 по 1945
г. Львов, Львовская обл., Украина
Место жительства
С 1945 по 1948
г. Херсон, Херсонская обл., Украина
Место жительства
С 1948 по 1953
Место жительства
С 1953 по 1956
г. Одесса, Одесская обл., Украина
Место жительства
С 1956 по 1992
Смерть
30.08.1992