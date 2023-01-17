Казимирчак-Полонская (Полонская) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казимирчак-Полонская (Полонская) Елена Ивановна

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Место рождения

с. Селец, Владимир-Волынский р-н, Волынская обл., Украина

Дата рождения

04.12.1902

Дата смерти

30.08.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Селец, Владимир-Волынский р-н, Волынская обл., Украина
Место жительства
С 1912 по 1920
г. Луцк, Луцкий р-н, Волынская обл., Украина
Место жительства
С 1922 по 1932
г. Львов, Львовская обл., Украина
Место жительства
С 1932 по 1940
г. Варшава, Польша
Место жительства
С 1940 по 1945
г. Львов, Львовская обл., Украина
Место жительства
С 1945 по 1948
г. Херсон, Херсонская обл., Украина
Место жительства
С 1948 по 1953
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1953 по 1956
г. Одесса, Одесская обл., Украина
Место жительства
С 1956 по 1992
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
30.08.1992
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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