Кошкина Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Катерина Филимоновна
Отец ребёнка: Кошкин Филимон Кондратьевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кошкин Максим Филимонович
Отец ребёнка: Кошкин Филимон Кондратьевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ольга Филимоновна
Отец ребёнка: Кошкин Филимон Кондратьевич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Кошкин Терентий Филимонович
Отец ребёнка: Кошкин Филимон Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно