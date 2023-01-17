Кошкина Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Катерина Филимоновна

Отец ребёнка: Кошкин Филимон Кондратьевич

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Кошкин Максим Филимонович

Отец ребёнка: Кошкин Филимон Кондратьевич

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ольга Филимоновна

Отец ребёнка: Кошкин Филимон Кондратьевич

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Кошкин Терентий Филимонович

Отец ребёнка: Кошкин Филимон Кондратьевич

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Филимон Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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