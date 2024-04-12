Михаил Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1884 ст.
Бракосочетание
04.05.1907 ст.
Жена: Агрипина Филипповна
Ильинская церковь, Черма 04.05.1907 Иванщины крестьянин Михаил Игнатьевич Чермы крестьянская девица Агрипина Филипповна по жениху Иванщины крестьянин Григорий Богомолов по жениху Калихновщины кре... Показать все
Рождение ребёнка
03.07.1907 ст.
Дочь: Елена Михайловна
Мать ребёнка: Агрипина Филипповна
Ильинская церковь, Черма 03.07.1907 Иванщины Елена Михайловна Иванщины отец крестьянин Михаил Игнатьевич Иванщины мать жена Агрипина Филипповна Калихновщины крестьянин Иван Васильевич Чермы крестья... Показать все
Восприемник
20.04.1909 ст.
Ильинская церковь, Черма 20.04.1909 Иванщины Александра Алексеевна Иванщины отец крестьянин Алексей Игнатьевич Иванщины мать жена Анна Гордеевна Иванщины крестьянин Михаил Игнатьевич Татьянкина кре... Показать все
Рождение ребёнка
03.09.1909 ст.
Дочь: Владимирова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Агрипина Филипповна
Ильинская церковь, Черма 03.09.1909 Иванщины Анна Михайловна Иванщины отец крестьянин Михаил Игнатьевич Иванщины мать жена Агрипина Филпповна Калихновщины крестьянин Иван Васильевич Чермы кр... Показать все
Смерть
Неизвестно