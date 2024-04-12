Михаил Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Игнатьевич

Место рождения

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Бракосочетание
04.05.1907 ст.

Жена: Агрипина Филипповна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 04.05.1907 Иванщины крестьянин Михаил Игнатьевич Чермы крестьянская девица Агрипина Филипповна по жениху Иванщины крестьянин Григорий Богомолов по жениху Калихновщины кре... Показать все
Рождение ребёнка
03.07.1907 ст.

Дочь: Елена Михайловна

Мать ребёнка: Агрипина Филипповна

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Ильинская церковь, Черма 03.07.1907 Иванщины Елена Михайловна Иванщины отец крестьянин Михаил Игнатьевич Иванщины мать жена Агрипина Филипповна Калихновщины крестьянин Иван Васильевич Чермы крестья... Показать все
Восприемник
20.04.1909 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 20.04.1909 Иванщины Александра Алексеевна Иванщины отец крестьянин Алексей Игнатьевич Иванщины мать жена Анна Гордеевна Иванщины крестьянин Михаил Игнатьевич Татьянкина кре... Показать все
Рождение ребёнка
03.09.1909 ст.

Дочь: Владимирова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Агрипина Филипповна

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Ильинская церковь, Черма 03.09.1909 Иванщины Анна Михайловна Иванщины отец крестьянин Михаил Игнатьевич Иванщины мать жена Агрипина Филпповна Калихновщины крестьянин Иван Васильевич Чермы кр... Показать все
Смерть
Неизвестно
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