Петряшева Агафья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ГАВО, ф. 496, оп. 14, д. 182, д. 260 об.-261
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно