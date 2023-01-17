Петряшева Агафья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петряшева Агафья Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ГАВО, ф. 496, оп. 14, д. 182, д. 260 об.-261
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петряшев Дмитрий Антонов

Смерть
Неизвестно
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