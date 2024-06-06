Зайцев Дмитрий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев Дмитрий

Зайцев Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева (Зайцева) Ирина

Мать ребёнка: Зайцева (Лисова) Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова (Зайцева) Роза

Мать ребёнка: Зайцева (Лисова) Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Олег

Мать ребёнка: Зайцева (Лисова) Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Геннадий

Мать ребёнка: Зайцева (Лисова) Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Валерий

Мать ребёнка: Зайцева (Лисова) Фёкла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева (Лисова) Фёкла

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