Зайцев Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева (Зайцева) Ирина
Мать ребёнка: Зайцева (Лисова) Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова (Зайцева) Роза
Мать ребёнка: Зайцева (Лисова) Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Олег
Мать ребёнка: Зайцева (Лисова) Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Геннадий
Мать ребёнка: Зайцева (Лисова) Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Валерий
Мать ребёнка: Зайцева (Лисова) Фёкла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева (Лисова) Фёкла