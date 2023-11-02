Пшеничникова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшеничникова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1903

Сын: Пшеничников Александр Никонорович

Отец ребёнка: Пшеничников Никонор

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ? Никоноровна

Отец ребёнка: Пшеничников Никонор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пшеничников Василий Никонорович

Отец ребёнка: Пшеничников Никонор

Смерть
Неизвестно
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