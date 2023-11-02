Пшеничникова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.08.1903
Сын: Пшеничников Александр Никонорович
Отец ребёнка: Пшеничников Никонор
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ? Никоноровна
Отец ребёнка: Пшеничников Никонор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пшеничников Василий Никонорович
Отец ребёнка: Пшеничников Никонор
Смерть
Неизвестно