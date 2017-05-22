Мусатова (Петрова) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1941
Дата смерти22.05.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1965
Сын: Мусатов Валерий Сергеевич
Отец ребёнка: Мусатов Сергей Федосеевич
Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
15.09.1968
Сын: Мусатов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Мусатов Сергей Федосеевич
Смерть
22.05.2017