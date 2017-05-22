Мусатова (Петрова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусатова (Петрова) Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1941

Дата смерти

22.05.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1965

Сын: Мусатов Валерий Сергеевич

Отец ребёнка: Мусатов Сергей Федосеевич

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
15.09.1968

Сын: Мусатов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Мусатов Сергей Федосеевич

Смерть
22.05.2017
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